Lenglet em Lisboa para reforçar o Benfica: "Estou muito contente. Falei com Rui Costa e Marco Silva"

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Clément Lenglet já está em Lisboa para reforçar o Benfica, devendo assinar por três temporadas (até 2029). O central proveniente do Atlético Madrid chegou ao Aeroporto de Tires ao final da manhã e confirmou conversações com as águias, admitindo ainda que está a par do plantel encarnado.

"Estou muito contente. Falei com Rui Costa e Marco Silva. Se conheço jogadores do Benfica? Muitos, muitos", disse o internacional francês, de 31 anos, aos jornalistas no local.

Lenglet é um desejo antigo de Marco Silva, que já pretendia contar com o defesa no Fulham. Mas o central procurou sempre lutar por títulos na alta esfera do futebol europeu e, foi por isso, que, na altura, recusou a mudança para a Premier League. Lenglet, que na última época perdeu algum protagonismo ao serviço do At. Madrid, era um defesa muito cobiçado. Da Arábia chegaram-lhe propostas financeiramente muito interessantes, mas preferiu ficar no futebol europeu e ajudar o Benfica a regressar à rota dos títulos, o que escapa desde 2023.