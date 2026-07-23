Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir pena de prisão

Fernando Madureira entregou-se voluntariamente, esta quinta-feira, no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira para cumprir o remanescente da pena de prisão efetiva da Operação Pretoriano, apurou o Correio da Manhã.



Madureira foi acusado de 31 crimes Inês Trovisco/CMTV

O ex-líder dos Super Dragões desistiu do recurso para o Tribunal Constitucional e vai cumprir um ano e quatro meses de cadeia, após já ter cumprido dois anos em prisão preventiva de uma condenação total de três anos e quatro meses.

O processo nasceu dos incidentes na polémica Assembleia Geral do FC Porto de novembro de 2023. Fernando Madureira foi acusado de 31 crimes, incluindo coação agravada, ofensa à integridade física e atentado à liberdade de informação.