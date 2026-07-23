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Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir pena de prisão

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Ex-líder dos Super Dragões desistiu do recurso para o Tribunal Constitucional.

Fernando Madureira entregou-se voluntariamente, esta quinta-feira, no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira para cumprir o remanescente da pena de prisão efetiva da Operação Pretoriano, apurou o Correio da Manhã.

Madureira foi acusado de 31 crimes
Madureira foi acusado de 31 crimes Inês Trovisco/CMTV

O ex-líder dos Super Dragões desistiu do recurso para o Tribunal Constitucional e vai cumprir um ano e quatro meses de cadeia, após já ter cumprido dois anos em prisão preventiva de uma condenação total de três anos e quatro meses.

O processo nasceu dos incidentes na polémica Assembleia Geral do FC Porto de novembro de 2023. Fernando Madureira foi acusado de 31 crimes, incluindo coação agravada, ofensa à integridade física e atentado à liberdade de informação.

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