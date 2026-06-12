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12 de junho de 2026 às 19:15

Marco Silva: "Parte financeira não foi a principal razão para estar no Benfica. Caso contrário, não estava..."

Novo treinador encarnado diz ainda que pretende ficar três temporadas e não apenas duas.

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