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Um regresso e uma permanência: conheça a equipa técnica de Marco Silva no Benfica

Record 16:08
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Clube divulga oficialmente elementos que acompanham o novo treinador

Marco Silva já definiu os homens da sua confiança para liderar o Benfica em 2026/27. Entre os adjuntos, estão Fernando Ferreira, que regressa à Luz, e Ricardo Rocha, que continua na Luz, confirmando-se as informações avançadas por Record. O clube anunciou esta quarta-feira a composição da equipa técnica que acompanhará o treinador português na primeira temporada ao comando das águias.

Marco Silva
Marco Silva Benfica

Na estrutura liderada por Marco Silva surgem Gonçalo Santos e Ricardo Rocha como treinadores adjuntos, enquanto Gonçalo Pedro assumirá as funções de preparador físico. Francisco Costa integrará igualmente a equipa técnica, acumulando o papel de adjunto e analista. Bruno Mendes será o responsável pela área de performance e Fernando Ferreira ficará encarregado do treino dos guarda-redes. 

O trabalho arranca daqui a menos de uma semana. É a 25 de junho que os portões do Benfica Campus voltam a abrir.

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