Já o Sporting utilizou a sua página oficial na rede social Twitter para demonstrar apoio ao guardião de 37 anos.



"Que recuperes e voltes rápido, o desporto e o futebol português precisam de ti", escreveu o clube de Alvalade.



O guarda-redes espanhol Iker Casillas está bem e estável, após ter sofrido "um enfarte agudo do miocárdio durante o treino", informou hoje o FC Porto



"Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival", lê-se num comunicado dos 'dragões'.



De acordo com o mesmo documento, "a sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto".



"Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", conclui o FC Porto no comunicado.



Há pouco mais de um mês, Iker Casillas, que faz 38 anos este mês, renovou com o contrato com o FC Porto, ao qual chegou em 2015/16, depois de ter feito toda a carreira no Real Madrid.

Benfica e Sporting desejaram hoje as rápidas melhoras ao guarda-redes espanhol Iker Casillas, da equipa de futebol do FC Porto, que sofreu um um enfarte agudo do miocárdio e está internado num hospital do Porto."O Benfica manifesta o desejo de rápidas melhoras para Iker Casillas neste momento difícil que está a passar, expressando o sentimento de solidariedade para que este atleta de eleição supere esta fase. Força, Casillas", lê-se no site oficial do clube da Luz, numa mensagem assinada pelo presidente Luís Filipe Vieira.