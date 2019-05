O FC Porto emitiu uma nota a explicar o que aconteceu com Iker Casillas. Segundo informam os dragões, o guarda-redes "sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira", realizado no Olival."A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", escreveu o clube azul e branco.