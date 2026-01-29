Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 08:52

O momento em que o golo de Trubin interrompeu a emissão do NOW e “assustou” o Cardeal D. Américo Aguiar

O Benfica venceu por 4-2 contra o Real Madrid.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)