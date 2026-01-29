Benfica faz t-shirt alusiva ao golo histórico de Trubin: "Eu estava lá"

Albufeira. Presidente da câmara do Chega nomeia irmã
Marco Alves
Está à venda no dia seguinte ao momento vivido no Estádio da Luz.
São poucos os momentos da história do Benfica tão épicos e emotivos como aquele que se viveu na reta final do encontro entre Benfica-Real Madrid, quando Trubin subiu à área contrária para fazer o 4-2, o golo que permitiu ao Benfica manter-se vivo na Champions. Um momento que deu a volta ao mundo e que o clube da Luz decidiu estampar numa t-shirt. A partir de agora estará disponível para venda com uma fotografia de Trubin ajoelhado a ser abraçados por colegas de equipa acompanhado da frase: "Eu estava lá".
Cada exemplar custa 24,99 euros para adeptos, sendo que para sócios fica a 22,49 euros.