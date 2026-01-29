Sábado – Pense por si

Benfica faz t-shirt alusiva ao golo histórico de Trubin: "Eu estava lá"

Record 20:43
Está à venda no dia seguinte ao momento vivido no Estádio da Luz.

São poucos os momentos da história do Benfica tão épicos e emotivos como aquele que se viveu na reta final do encontro entre Benfica-Real Madrid, quando , o golo que permitiu ao Benfica manter-se vivo na Champions. Um momento que deu a volta ao mundo e que o clube da Luz decidiu estampar numa t-shirt. A partir de agora estará disponível para venda com uma fotografia de Trubin ajoelhado a ser abraçados por colegas de equipa acompanhado da frase: "Eu estava lá". 

Jogadores do Benfica festejam vitória num jogo
Cada exemplar custa 24,99 euros para adeptos, sendo que para sócios fica a 22,49 euros. 

