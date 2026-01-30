Sábado – Pense por si

Rangers lamenta morte de adepto que estava em Portugal para assistir ao jogo com o FC Porto

Emblema escocês deixou nota de condolências nas redes sociais.

Faleceu, na última noite, um adepto do Rangers que se encontrava em Portugal para assistir ao encontro com o FC Porto, que tem início às 20 horas desta quinta-feira. A notícia foi avançada pelo emblema escocês nas suas redes sociais. 

Bandeira do Rangers
Bandeira do Rangers

"Todos no clube estão extremamente tristes por saber do falecimento de um dos nossos apoiantes durante a noite no Porto por causas naturais", pode ler-se na nota de condolências do Rangers, garantindo ainda apoio total à família enlutada, assim como contactos diretos com as autoridades portuguesas e britânicas sobre o sucedido.

Na sequência desta publicação, o FC Porto publicou uma mensagem solidária com os escoceses. "Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos, e com toda a comunidade do Rangers FC", escreveram.

