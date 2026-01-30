Rangers lamenta morte de adepto que estava em Portugal para assistir ao jogo com o FC Porto

Faleceu, na última noite, um adepto do Rangers que se encontrava em Portugal para assistir ao encontro com o FC Porto, que tem início às 20 horas desta quinta-feira. A notícia foi avançada pelo emblema escocês nas suas redes sociais.



Bandeira do Rangers

"Todos no clube estão extremamente tristes por saber do falecimento de um dos nossos apoiantes durante a noite no Porto por causas naturais", pode ler-se na nota de condolências do Rangers, garantindo ainda apoio total à família enlutada, assim como contactos diretos com as autoridades portuguesas e britânicas sobre o sucedido.

Na sequência desta publicação, o FC Porto publicou uma mensagem solidária com os escoceses. "Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos, e com toda a comunidade do Rangers FC", escreveram.

