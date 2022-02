Benfica confirma empréstimo de Pizzi aos turcos do Basaksehir

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Benfica confirmou o empréstimo de Pizzi ao Basaksehir, da Turquia, até ao final da época.





"O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Basaksehir, da Turquia, para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Pizzi. O contrato de cedência formalizado com o emblema turco é válido até ao final da época 2021/22", informou o clube da Luz.O médio, que já tinha viajado para a Turquia esta segunda-feira, representa as águias desde 2014/15, onde soma 360 jogos oficiais. Irá vestir a camisola '20' ao serviço do Basaksehir.