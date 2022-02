Benfica regressa às vitórias em casa do Tondela

O Benfica regressou hoje às vitórias no Estádio João Cardoso, ao vencer o Tondela por 3-1, num jogo a contar para a 21.ª jornada da I Liga de futebol, em que as 'águias' se apresentaram superiores.







Cofina Media

Everton (23), Darwin Núñez ( (34) e Gonçalo Ramos (53) foram os protagonistas da noite ao colocarem o Benfica no 'caminho das vitórias' em casa do Tondela que, a partir dos 65 minutos, ficou com menos um jogador em campo, depois de Neto Borges ver dois cartões amarelos.Apesar da inferioridade numérica, o Tondela ainda conseguiu reduzir a desvantagem no marcador (88), com Eduardo Quaresma a fazer a recarga do remate contra o poste de Manu Hernando, na sequência de um canto marcado por Salvador Agra.O primeiro remate à baliza partiu de Darwin, aos dois minutos de jogo, dentro da grande área do Tondela, mas o 'tento' foi evitado por Pedro Trigueira, que desviou a bola para longe com os pés.O jogo continuou com algum equilíbrio, mas, apesar de o Benfica mostrar superioridade em campo, Javier Avilés, um dos reforços do 'mercado de inverno' do Tondela, protagonizou o primeiro remate 'auriverde' (10), mas apontou muito alto.O Tondela continuou a pressão e, um minuto depois, Salvador Agra assistiu Juanma Boselli, que atirou a bola para o fundo da baliza de Odysseas, num lance em que estava fora de jogo.O Benfica reagiu à 'provocação' do Tondela e, aos 23 minutos, inaugurou o marcador, num remate de Everton que passou entre as pernas de Pedro Trigueira, direto para o fundo da baliza 'auriverde'.O golo fez aumentar a superioridade benfiquista e, apesar dos cortes constantes do Tondela, as 'águias' pressionaram mais e Everton voltou a tentar o golo (31), mas Pedro Trigueira desviou a bola por cima da barra.A pressão acabou por dar frutos, desta vez pelo pé de Darwin, que atirou alto, com a bola a passar entre a barra e as mãos do guarda-redes do Tondela, aumentando assim a vantagem no marcador até ao intervalo.A formação de Pako Ayestarán começou a ter dificuldade em sair do seu meio campo e, só nos minutos finais da primeira parte, é que conseguiu a aproximação à baliza de Odysseas, sendo os dois minutos de compensação os de maior perigo.Na marcação de um livre, aos 45+1, Juanma Boselli rematou alto e com efeito, levando Odysseas a ir à frente e a saltar para evitar o golo. O lance provocou um canto e, mais uma vez, foi o guarda-redes benfiquista a evitar a entrada da bola, ao desviar a marcação de Salvador Agra.Nos últimos segundos da primeira parte, Salvador Agra ainda conseguiu 'fugir' à pressão de Valentino Lázaro e rematou à baliza aberta do Benfica, mas a bola passou ao lado do poste esquerdo.No primeiro minuto da segunda parte, o Tondela criou um momento de perigo, com Juanma Boselli a passar a bola a Sessi D'Almeida, que se estreou hoje na equipa 'beirã', ao entrar no intervalo, mas não conseguiu controlar a bola e perdeu-a mesmo em frente à baliza adversária.O Benfica não tardou em ganhar o 'comando do jogo' e o resultado fez-se sentir, aos 53 minutos, com Gonçalo Ramos a atirar para uma baliza quase a 'descoberto', numa jogada em que foi assistido por Everton, e a aumentar a vantagem no marcador para 3-0.A saída de Neto Borges (65), depois de ver dois cartões amarelos, deixou o Tondela mais 'debilitado' e a pressão da formação de Nelson Veríssimo ficou mais intensa e acabou por criar mais momentos de golo que foram evitados por defesas de Pedro Trigueira.Apesar de estar em inferioridade numérica, o Tondela ainda conseguiu o 'estrear' a baliza de Odysseas, com Eduardo Quaresma a diminuir a desvantagem, aos 88 minutos.Com esta vitória, o Benfica soma 47 pontos e mantém a terceira posição, a 12 pontos do líder FC Porto, enquanto o Tondela continua com 20 e na 14.ª posição na classificação da I Liga de futebol.