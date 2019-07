"Estou muito contente por estar aqui. Era um objetivo que eu tinha, dar um salto na minha carreira. Estou num grandíssimo clube, para mim o melhor clube de Portugal", afirmou Raúl de Tomás, em declarações à BTV.



O avançado, que tem também nacionalidade dominicana, confessou querer "fazer muitos golos" e conquistar títulos ao serviço das 'águias'.



"Espero ganhar muitos títulos, marcar muitos golos e mostrar a toda a gente o jogador que sou. Sou um jogador que gosta de ganhar e venho para um clube ganhador. Era mesmo isto que procurava. Oxalá possamos conquistar o campeonato novamente e fazer coisas boas na Liga dos Campeões. Sinto que vai ser um ano positivo", transmitiu.



Apesar de ter sido abordado por outros clubes, Raúl de Tomás assegurou que sempre quis rumar ao Benfica: "Gosto muito de Portugal, até o meu pai viajava muito por Portugal. Falou-me super bem deste clube, do país e a verdade é que é um clube que vai ao encontro dos meus ideais, ao que eu procurava."



Raúl de Tomás fez toda a formação no Real Madrid, que o emprestou ao Córdoba e ao Valladolid, em 2015/16 e 2016/17, respetivamente.



Os 'merengues' voltariam a ceder o avançado nas duas últimas temporadas, ambas ao Rayo Vallecano, sendo que na primeira De Tomás contribuiu com 24 golos e ajudou o clube dos arredores de Madrid a regressar à Liga espanhola.



Já na época transata, os 14 golos que anotou pelo Rayo revelaram-se insuficientes para que o emblema de Vallecas se mantivesse na divisão principal.



O Benfica anunciou esa quarta-feira a contratação do futebolista espanhol Raúl de Tomás, que vai assinar contrato até junho de 2024 e por quem os 'encarnados' vão pagar 20 milhões de euros (ME) ao Real Madrid.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os 'encarnados' informam que adquiriram "a totalidade dos direitos do jogador", de 24 anos, tendo ambas as partes celebrado "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas".