O superagente Jorge Mendes vai ganhar 12 milhões de euros com a transferência de João Félix para o Atlético Madrid.Em comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica confirmou a venda do jogador por 120 milhões de euros, acrescentando que "os encargos com serviços de intermediação ascendem aos 12 milhões".