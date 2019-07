A transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid foi confirmada esta quarta-feira. O clube espanhol irá pagar 126 milhões de euros, tornando o jovem internacional português no 4.º jogador mais caro na história do futebol.

Em comunicado à CMVM, o Benfica informam que os colchoneros "pagará a pronto um valor de 30 milhões de euros", com o restante a ser entregue ao clube da Luz em prestações – deduzindo destes 96 milhões, seis em movimentos "associados a esta operação".

Com isto, o Benfica arrecada os 120 milhões de euros que estavam previstos na cláusula de rescisão de João Félix. Nas redes sociais, as "águias" despediram-se do jovem de 19 anos com um: "Obrigado".

Ao mesmo tempo, e no sentido inverso, o Atlético de Madrid partilhou um vídeo em que descreveu João Félix como "puro talento".

No clube espanhol, Félix herdará a camisola nº7, que pertencia à estrela da equipa, o francês Antoine Griezmann, que deverá estar de saída do plantel.

João Félix Sequeira chegou ao Benfica na época de 2015/2016, proveniente da formação do FC Porto, depois de passagens pela academia dos "dragões", a Dragon Force, e pelo Padroense.

Na sua primeira época como profissional, Félix realizou 43 jogos e marcou 20 golos. Às estatísticas juntou ainda a estreia pela seleção principal de Portugal, conquistando a Liga das Nações pela equipa das "quinas".

A estreia de Félix pelo Benfica aconteceu ainda sob o comando técnico de Rui Vitória, frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, em agosto do ano passado. O seu primeiro momento com a camisola das "águias" chegou na jornada seguinte, frente ao Sporting, quando marcou um golo no final do jogo que permitiu o empate do Benfica no derby.

No entanto, a sua afirmação na Luz surgiu com a chegada do atual treinador da equipa principal, Bruno Lage, que já o tinha orientado na equipa B do Benfica. Com ele, Félix realizou 29 dos 33 jogos que fez como titular durante a época e marcou 17 golos, juntando ao registo 10 assistências.



Menino 126 milhões de euros

Com a transferência milionária, Félix é agora o português mais caro de sempre, destronando as duas transferências de Ronaldo – do Manchester United para o Real Madrid e dos madrilenos para a Juventus.

O jovem português fica agora apenas atrás da transferência de Neymar – do Barcelona para o PSG, por 222 milhões -, de Phillipe Coutinho – do Liverpool para o Barcelona, por 145 milhões – e de Kyllian Mbappé, do Mónaco para o PSG por 135 milhões.

Félix fica agora também como a transferência mais cara de sempre em Portugal e também do mercado de transferências deste ano, suplantando a mudança do belga Eden Hazard do Chelsea para o Real Madrid, por 100 milhões.