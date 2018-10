O seleccionador nacional referiu que não acredita "que Ronaldo terá cometido um crime desse tipo" e explicou a sua ausência da convocatória para os próximos jogos.

Fernando Santos divulgou esta quinta-feira os convocados da Selecção Nacional de futebol para os encontros frente à Polónia, para a Liga das Nações da UEFA, e à Escócia em amigável. No entanto, o grande tema da conferência de imprensa do seleccionador nacional foi Cristiano Ronaldo: o capitão da equipa das "quinas" é o grande ausente da convocatória, numa fase em que se vê envolvido num caso em que terá alegadamente violado uma mulher norte-americana em 2009.



Aos jornalistas, Fernando Santos referiu que não acredita "que Ronaldo terá cometido um crime desse tipo" e que "acredita plenamente" no que o capitão da selecção diz relativamente ao caso que o liga a Kathryn Mayorga. O seleccionador explicou também o porquê do avançado não ter estado integrada na lista para os próximos jogos.



"Houve uma conversa tripartida, entre o jogador, o presidente da Federação [Fernando Gomes] e concordámos que o jogador não estaria disponível nestas duas convocatórias. Nesta e na próxima", disse Fernando Santos.



Apesar de não ir ser convocado para estas duas datas para jogos internacionais, em Outubro e em Novembro, o seleccionador disse que no futuro Ronaldo continua disponível para representar a selecção.



Quanto à selecção feita por Fernando Santos, além da ausência do avançado da Juventus, o grande destaque vai para o regresso de Éder, o herói nacional do Euro 2016.



O lateral esquerdo Kevin Rodrigues e o extremo Hélder Costa (estreia absoluta nos AA) são novidades, enquanto Raphael Guerreiro, Gelson Martins e Rony Lopes ficaram de fora em relação à última convocatória.



A Selecção Nacional defronta a Polónia no próximo dia 11, em Chorzow, às 19h45, em jogo da 2.ª jornada da Liga das Nações. O encontro com a Escócia será disputado, em Glasgow, a 14 de outubro.





Eis a lista de convocados:

Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício;

Defesas: Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Dias, Kevin Rodrigues e Mário Rui;

Médios: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, André Silva e Éder.