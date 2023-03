Pedro Pichardo bicampeão europeu de pista coberta com novo recorde nacional

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se esta sexta-feira bicampeão europeu de triplo salto em pista coberta, ao vencer de forma destacadíssima o concurso realizado em Istambul. Na capital turca, para lá de ter deixado a concorrência muito longe - o segundo ficou a mais de um metro! -, o atleta luso cubano de 29 anos conseguiu ainda melhorar bastante o recorde nacional indoor, passando-o aos 17,60 metros (mais 12 centímetros em relação à marca que fixara na véspera).





Depois dos tais 17,48m da qualificação, que o confirmavam num planeta à parte em relação aos demais, Pichardo entrou no concurso com 17,26 metros, fazendo desde logo uma marca da qual mais ninguém conseguiu sequer aproximar-se. Com o conforto de ter o ouro praticamente garantido, o português abdicou do segundo salto, antes de no terceiro voar (com uma chamada perfeita) para a marca que lhe valeu o ouro: os 17,60 metros, que são novo recorde nacional indoor.Presente no mesmo concurso, Tiago Pereira ficou às portas das medalhas, ao quedar-se na quarta posição, com 16,51 metros que são a sua melhor marca da temporada. O triplista português ficou a apenas 6 centímetros do bronze, conquistado pelo alemão Max Heb e a 7 da prata de Nikolaos Andrikopoulos.