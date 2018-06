Quando João Vieira Pinto decidiu tentar a sorte no boxe

Depois de perder com os Estados Unidos (2-3) e de golear a Polónia (4-0, hat trick de Pauleta), Portugal chegou à última jornada do seu grupo com a hipótese de passar à fase seguinte bastando-lhe um empate. Mas perante mais de 50 mil pessoas, a apoiarem ensurdecedoramente a equipa anfitriã do princípio ao fim, o que aconteceu foi uma das maiores débacles portuguesas numa grande competição internacional de futebol.

O momento zero deste desastre aconteceu aos 26 minutos, quando João Vieira Pinto, o número 8 de Portugal, ceifou um adversário e viu o árbitro argentino Ángel Sánchez mostrar-lhe sem hesitação o cartão vermelho. João Pinto, 1 metro e 71, cresceu para Sánchez, 1 metro e 80. Não se viu nada na transmissão em directo, apenas uma expressão de surpresa e dor no rosto do árbitro. O que fica na histórias dos Mundiais é que o português deu um soco no juiz.

A anémica e confusa selecção portuguesa acabaria por cair mesmo a 20 minutos do fim, quando Portugal já jogava com nove (o defesa Beto viu um segundo cartão amarelo), quando Parl ji-sung recebeu no peito um cruzamento na área, tirou da frente com o pé direito Sérgio Conceição e rematou com o esquerdo para um golo em que os cronistas ainda viram algumas culpas para Vítor Baía.





João Pinto foi expulso aos 26 minutos de jogo na partida com a Coreia do Sul, da última jornada da primeira fase do Mundial 2002 Foto: AP Photo/Kyodo News

Para João Vieira Pinto, então jogador do Sporting, depois da controversa saída do Benfica no Verão de 2000, e a dois meses de fazer 31 anos, este terá sido o momento que marcou o ponto descendente da carreira. Perdeu fulgor e haveria de regressar ao Boavista, seu clube de origem, em 2004, para se retirar no Braga em 2008. Defendeu que a falta que lhe valeu a expulsão foi "um lance normal". A Bola citou-o no dia seguinte: "A minha intenção foi jogar a bola e não magoar ninguém."

Ángel Sánchez ficou tão fora de si que no final do jogo quebrou a regra de silêncio e afirmou à imprensa: "Ele socou-me no lado esquerdo, nas costelas". Durante a confusão, é possível vê-lo a dizer com um ar espantado a Fernando Couto, que tenta acalmá-lo (colocando-lhe de resto as mãos na cara): "Me pegó una piña" (deu-me um soco).

O Comité Disciplinar da FIFA viu as coisas pelo lado do árbitro: considerou que houve mesmo agressão, suspendeu o jogador durante seis meses (dois com pena suspensa) e aplicou-lhe uma multa de 50 mil francos suíços (à época cerca de 34 mil euros, além de 10 mil de custas). Nos dois meses de pena suspensa pesou "o comportamento exemplar" de João Pinto depois do incidente, segundo a FIFA, mas também o de Fernando Couto e Luís Figo, que foram pedir desculpas ao árbitro argentino. O próprio Sánchez contou que também Eusébio fora ter com ele no fim do jogo a dizer-lhe que conhecia João Pinto desde rapaz e a pedir-lhe para suavizar o relatório. A decisão da FIFA foi recebida com algum alívio – no limite, poderia ser aplicada uma pena de cinco anos de suspensão –, até porque a selecção portuguesa não se apresentava propriamente de folha limpa perante as autoridades disciplinares internacionais. Afinal, na sequência dos incidentes no França-Portugal do Euro 2000, Abel Xavier fora punido com nove meses, Nuno Gomes com oito e Paulo Bento com seis (os últimos acabaram por ver as penas reduzidas para sete e cinco meses).