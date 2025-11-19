Estão fechadas as equipas apuradas diretamente na Europa. Falta definir 6 vagas.
Lista das 42 seleções já qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que vai ser disputado por 48 seleções nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.
Escócia garantiu apuramento épico diante da Dinamarca
ÁFRICA (9)
Marrocos (7.ª presença)
Tunísia (7.ª)
Egito (4.ª)
Argélia (5.ª)
Gana (4.ª)
Cabo Verde (estreante)
África do Sul (4.ª)
Costa do Marfim (4.ª)
Senegal (4.ª)
AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (6)
Canadá (3.ª presença - qualificado como anfitrião)
Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião)
México (18.ª - qualificado como anfitrião)
Panamá (2.ª)
Curaçau (estreante)
Haiti (2.ª)
AMÉRICA DO SUL (6)
Argentina (19.ª - Campeã em 1978, 1986 e 2022)
Brasil (23.ª - Campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)
Equador (5.ª)
Colômbia (7.ª)
Uruguai (15.ª - Campeão em 1930 e 1950)
Paraguai (9.ª)
ÁSIA (8)
Austrália (7.ª) (a)
Coreia do Sul (12.ª)
Irão (7.ª)
Japão (8.ª)
Jordânia (estreante)
Uzbequistão (estreante)
Qatar (2.ª)
Arábia Saudita (7.ª)
EUROPA (12)
Inglaterra (17.ª)
França (17.ª)
Croácia (7.ª)
Portugal (9.ª)
Noruega (4.ª)
Alemanha (21.ª)
Holanda (12.ª)
Bélgica (16.ª)
Áustria (8.ª)
Suíça (13.ª)
Escócia (9.º)
Espanha (17.ª)
OCEANIA (1)
Nova Zelândia (3.ª)
(a) - A Austrália pertence à Oceânia, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática.
O QUE FALTA DEFINIR
- 4 vagas da EUROPA, a ser definidas no playoff de março
- 2 vagas a definir no playoff intercontinental
As 42 seleções qualificadas para a fase final do Mundial'2026 e o que falta definir
Esta semana, a Rússia apresentou o seu primeiro robô humanoide. Hesitamos entre pensar se aquilo que vimos é puro humor ou tragédia absoluta. É do domínio do absurdo, parece-me, querer construir uma máquina antropomórfica para esta fazer algo que biliões de humanos fazem um bilião de vezes melhor.
A resposta das responsáveis escola é chocante. No momento em que soube que o seu filho sofrera uma amputação das pontas dos dedos da mão, esta mãe foi forçado a ler a seguinte justificação: “O sangue foi limpo para os outros meninos não andarem a pisar nem ficarem impressionados, e não foi tanto sangue assim".
Com a fuga de Angola, há 50 anos, muitos portugueses voltaram para cá. Mas também houve quem preferisse começar uma nova vida noutros países, do Canadá à Austrália. E ainda: conversa com o chef José Avillez; reportagem numa fábrica de oxigénio.