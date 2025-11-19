As 42 seleções qualificadas para a fase final do Mundial'2026 e o que falta definir

Sábado – Pense por si

Estão fechadas as equipas apuradas diretamente na Europa. Falta definir 6 vagas.

Lista das 42 seleções já qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que vai ser disputado por 48 seleções nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

Escócia garantiu apuramento épico diante da Dinamarca
Escócia garantiu apuramento épico diante da Dinamarca

ÁFRICA (9)

Marrocos (7.ª presença)

Tunísia (7.ª)

Egito (4.ª)

Argélia (5.ª)

Gana (4.ª)

Cabo Verde (estreante)

África do Sul (4.ª)

Costa do Marfim (4.ª)

Senegal (4.ª)

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (6)

Canadá (3.ª presença - qualificado como anfitrião)

Estados Unidos (12.ª - qualificado como anfitrião)

México (18.ª - qualificado como anfitrião)

Panamá (2.ª)

Curaçau (estreante)

Haiti (2.ª) 

AMÉRICA DO SUL (6)

Argentina (19.ª - Campeã em 1978, 1986 e 2022)

Brasil (23.ª - Campeão em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Equador (5.ª)

Colômbia (7.ª)

Uruguai (15.ª - Campeão em 1930 e 1950)

Paraguai (9.ª)

ÁSIA (8)

Austrália (7.ª) (a)

Coreia do Sul (12.ª)

Irão (7.ª)

Japão (8.ª)

Jordânia (estreante)

Uzbequistão (estreante)

Qatar (2.ª)

Arábia Saudita (7.ª)

EUROPA (12)

Inglaterra (17.ª)

França (17.ª)

Croácia (7.ª)

Portugal (9.ª)

Noruega (4.ª)

Alemanha (21.ª)

Holanda (12.ª)

Bélgica (16.ª)

Áustria (8.ª)

Suíça (13.ª)

Escócia (9.º)

Espanha (17.ª)

OCEANIA (1)

Nova Zelândia (3.ª)

(a) - A Austrália pertence à Oceânia, mas cumpre a fase de qualificação na zona asiática.

O QUE FALTA DEFINIR

- 4 vagas da EUROPA, a ser definidas no playoff de março

- 2 vagas a definir no playoff intercontinental

