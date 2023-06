Sergio Rico sai do coma e a mulher suspira de alívio: "Vemos um pouco mais de luz..."

Guarda-redes do PSG sofreu um acidente com um cavalo no final do mês de maio.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Alba Silva, a mulher de Sergio Rico, revelou que o guarda-redes do PSG já saiu do coma e está consciente. O jogador, que sofreu um traumatismo cranioencefálico a 28 de maio, na sequência de um acidente com um cavalo, tem estado internado na unidade de cuidados intensivos do hospital Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, em estado grave.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Estamos a dar pequenos passos em frente. A verdade é que vemos um pouco mais de luz. Obrigado ao hospital e ao pessoal médico, estão a ser incríveis. Sim, pouco a pouco eu sabia que ele ia seguir em frente porque é um campeão", disse a mulher do jogador, jornalista, à saída do hospital.Segundo a imprensa espanhola, o guarda-redes abriu os olhos e reconheceu alguns dos seus familiares. Comunicou através de gestos, pois ainda tem as cordas vocais afetadas, devido à entubação.