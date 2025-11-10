APCVD abre processo após incidentes no Santa Clara-Sporting

Varandas foi atingido por uma garrada de água e Pote terá sido alvo de uma tentativa de agressão

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) abriu um processo aos incidentes no encontro entre o Santa Clara e o Sporting, da 11.ª jornada da 1.ª Liga de futebol.



Incidentes verificados no Santa Clara-Sporting estão na mira da APCVD Nuno Gomes

"Face às notícias difundidas em diversos órgãos de comunicação social, relativas a um arremesso de objeto - ilícito passível de constituir uma contraordenação - ocorrido na tribuna e dirigido a um dirigente, durante o jogo entre o Santa Clara e o Sporting [...], a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou um processo de contraordenação para apuramento dos factos", lê-se.

De acordo com diversos órgãos de comunicação social, após o golo do triunfo do Sporting (2-1), o presidente dos leões, Frederico Varandas, foi insultado por adeptos do conjunto açoriano, acabando por ser atingido por uma garrafa de água.

A APCVD reporta ainda uma alegada tentativa de agressão, supostamente de Henrique Silva, do Santa Clara, ao 'leão' Pedro Gonçalves, já no acesso aos balneários, que foi igualmente noticiada por alguns jornais.

"Atendendo a que a ocorrência de tal episódio poderá constituir um ilícito criminal, a APCVD remeterá o reporte desta situação ao Ministério Público, bem como toda a informação que se afigure útil à prossecução da justiça, tendo em conta a competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal", refere o organismo.