Notícia Record: árbitro e auxiliar do Santa Clara-Sporting vão para a jarra

Record 09:34
CA não quer pactuar com erros em lances tão evidentes e irá afastar João Gonçalves e Ângelo Carneiro nas próximas jornadas.

O Conselho de Arbitragem ficou altamente desconfortável com o polémico lance que originou o golo da vitória do Sporting frente ao Santa Clara, por 2-1, mais concretamente o facto de ter sido assinalado canto - na sequência do mesmo, Hjulmand marcou de cabeça.

Segundo o que Record conseguiu apurar, o organismo não quer pactuar com erros em lances tão evidentes e o árbitro João Gonçalves e o auxiliar Ângelo Carneiro deverão, como previsto no novo modelo, ficar afastados nas próximas jornadas.

Sporting vence nos Açores após reviravolta com golo de Hjulmand nos descontos

