Benfica cede empate com Casa Pia após estar a vencer por 2-0

22:36
O Benfica, após o primeiro jogo do segundo mandato do presidente Rui Costa, permanece no terceiro lugar.

O Benfica cedeu este domingo um empate 2-2 na receção ao Casa Pia, após ter estado a vencer por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Renato Nhaga, aos 90+2, arrebatou o empate para os casapianos, que não vencem há seis jornadas, depois de terem beneficiado de um autogolo de Tomás Araújo, aos 65, então reduzindo a vantagem conquistada pelos golos ‘encarnados’ de Sudakov, aos 17 minutos, e Pavlidis, aos 60, na conversão de uma grande penalidade.

O Benfica, após o primeiro jogo do segundo mandato do presidente Rui Costa, permanece no terceiro lugar, com 25 pontos, agora a seis do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting, segundo classificado, enquanto o Casa Pia, agora orientado por Gonçalo Brandão, permanece no 15.º lugar, com os mesmos nove pontos do Arouca.

