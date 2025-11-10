Sábado – Pense por si

Apollo assume controlo do Atlético de Madrid. 'Colchoneros' avaliados em 2.500 milhões

Negócios 15:51
A gestora de capital de risco assinou um acordo com os quatro atuais acionistas do clube de futebol espanhol e vai passar a deter cerca de 55% do capital.

A Apollo Global Management, gestora de capital de risco norte-americana, assinou um acordo com os acionistas do Atlético de Madrid em que adquire uma participação de aproximadamente 55% no capital do clube espanhol, avança esta segunda-feira o . O acordo avalia os "colchoneros" em cerca de 2.500 milhões de euros (incluindo dívida).

Miguel Ángel Gil Marín, CEO e maior acionista do clube da capital espanhola, verá a sua participação encolher para cerca de 10%, ao passo que o fundo norte-americano Ares Management ficará com aproximadamente 5%. A Quantum Pacific, fundada pelo bilionário israelita Idan Ofer, torna-se o segundo maior acionista, com cerca de 25%. O presidente do clube, Enrique Cerezo, ficará com 3% e outros minoritários passarão a deter 1,5%.

O acordo prevê que os atuais CEO e presidente dos "colchoneros" se mantenham em funções.

A estrutura acionista do Atlético de Madrid antes da operação contava com uma participação de 70,39% da Atlético HoldCo, sociedade na qual Miguel Ángel Gil tem 50,82%, o Ares Management controla 33,96%, e Enrique Cerezo com um posição de 15,22%. Enquanto a Quantum Pacific detém 27,81%. 

