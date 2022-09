Ténis: Alcaraz, o mais jovem nº 1 da história

Filho e neto de tenistas amadores, o espanhol, conquistou Nova Iorque e chegou ao topo do ranking mundial com apenas 19 anos. “Sou um rapaz que sonha em grande”, avisou.

“O mais jovem de sempre” é uma frase recorrente quando se fala de Carlos Alcaraz. O tenista espanhol tornou-se o mais novo nº 1 da história, ao conquistar no domingo o Open dos EUA (na final ganhou ao norueguês Casper Ruud). Fê-lo com 19 anos e quatro meses, batendo o recorde de Lleyton Hewitt (20 anos, 8 meses e 23 dias). Carlitos, como é conhecido, foi também o segundo mais jovem a ganhar em Nova Iorque (Pete Sampras, em 1990, tinha 19 anos e 28 dias). E é o terceiro tenista da história a triunfar num torneio do Grand Slam após vencer três partidas seguidas em cinco sets, tal como fizeram Stefan Edberg (EUA, em 1992) e Gustavo Kuerten (Roland Garros, em 1997). Alcaraz teve três desafios duríssimos com Marin Cilic, Jannik Sinner e Frances Tiafoe, tendo o jogo frente a Sinner durado 5 horas e 15 minutos, o segundo mais longo do torneio (em 1992, Edberg e Michael Chan estiveram no court 5 horas e 26 minutos).