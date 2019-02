Autoridades britânicas revelaram que foi encontrado um corpo entre os destroços do avião em que viajava o futebolista, detetados no domingo no fundo do canal da Mancha.

O pai de Emiliano Sala assumiu já não ter esperança de que o filho esteja vivo, depois de no domingo ter sido encontrado um corpo entre os destroços do avião em que viajava o futebolista argentino. "Não tenho esperança que o Emiliano esteja vivo. Seria um milagre. Agora sim, acabou a nossa esperança. Não me restam mais palavras", disse Horacio Sala a alguns órgãos de comunicação social argentinos.



O pai do futebolista desaparecido em 21 de janeiro disse ainda não saber se o corpo encontrado entre os destroços é o do filho ou do piloto David Ibbotson. "Não conseguimos acreditar em nada do que está a acontecer. Esperemos que os dois corpos sejam resgatados de entre os destroços, para aliviar um pouco mais toda esta dor", transmitiu, desejando que sejam "iniciadas investigações para apurar responsabilidades".



A Agência Britânica de Investigação a Acidentes Aéreos (AAIB) revelou que foi encontrado um corpo entre os destroços do avião em que viajava o futebolista argentino Emiliano Sala, detetados no domingo no fundo do canal da Mancha.



As buscas subaquáticas para tentar encontrar o avião privado em que seguia Emiliano Sala começaram no domingo de manhã, dia em que foram descobertos destroços da aeronave, tendo hoje sido possível identificar um corpo, através do sistema de vídeo de um veículo operado remotamente.



O avião desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20h00, quando o futebolista argentino e o piloto David Ibbotson seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o jogador era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.



Sala, de 28 anos, tinha sido contratado pelo Cardiff ao Nantes, por 17 milhões de euros, e preparava-se para representar os galeses na primeira liga inglesa de futebol.



O avançado, que iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen, tinha-se encarregado de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.