Claque demarcou-se do vídeo onde "Macaco" aparece a ameaçar o antigo assessor jurídico do Benfica e chama "assessor para a administração da claque" a Madureira, conhecido como presidente do grupo de apoio.

Os Super Dragões reagiram, num comunicado publicado no Facebook, ao vídeo que mostra Fernando Madureira a ameaçar Paulo Gonçalves durante um almoço num restaurante, garantindo que o grupo de apoio "não teve conhecimento ou participação nos actos" e que foi com "surpresa e perplexidade" que viu as imagens de "Macaco". No mesmo comunicado, a claque apelida Fernando Madureira, conhecido como líder dos SD, de "assessor para a administração da claque".



"A Associação Super Dragões 'não teve conhecimento ou participação nos actos que são imputados' a Fernando Madureira, que sempre 'deu mostras de competência e integridade' no desempenho do seu papel de assessor para a administração da claque. É, portanto, com 'surpresa e perplexidade' que vemos as imagens que têm sido divulgadas pelos órgãos de comunicação social, 'sejam as mesmas verdadeiras ou não (o que se desconhece, mas no que se quer crer)', e obtidas de forma lícita ou não, com o consentimento dos envolvidos", escreveu a principal claque dos "azuis e brancos".



"A Associação Super Dragões", continua a claque, "sente-se igualmente na necessidade de acrescentar que os actos que estão a ser assacados ao indivíduo Fernando Madureira 'nada têm a ver com o prosseguimento do interesse e objecto da entidade colectiva'". "Reafirmamos, assim, a nossa 'convicção e confiança' de que o Fernando Madureira "poderá demonstrar a licitude de todos os seus procedimentos e condutas"", finaliza o documento.



As imagens foram feitas num restaurante na Foz, no Porto, quando o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica se encontrava a almoçar com o filho e o compadre. "Pira-te mas é, põe-te a andar. Pagas as contas?", disse Fernando Madureira a Paulo Gonçalves.