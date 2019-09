responsável da Federação Lituana de Futebol, Antanas Martusevicius, ao site lituano Lrytas, a situação poderá custar entre "10 a 20 mil euros" de multa da UEFA. "Os seguranças não fizeram o trabalho deles. Vamos analisar a situação e tirar conclusões", disse.

Ronaldo ainda tentou acalmar a atuação das forças de segurança e satisfazer o pedido para uma fotografia do adepto, mas tal acabou por não acontecer.

O adepto que invadiu o relvado durante o Lituânia-Portugal desta terça-feira, em Vilnius, e se ajoelhou perante Cristiano Ronaldo poderá originar uma multa avultada à federação do país.De acordo com umO episódio ocorreu aos 79 minutos da partida, que terminou em 5-1 para a seleção nacional, quando Ronaldo foi substituído por Gonçalo Guedes depois de apontar quatros golos.O adepto correu para o relvado com uma camisola de Ronaldo quando estava no Real Madrid, pedindo uma fotografia com o capitão português. A polícia tomou conta da ocorrência e