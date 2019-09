"Sim ele está no meu serviço. E posso garantir que está consciente." As palavras serão de uma jovem trabalhadora da unidade de cardiologia do Hospital Georges-Pompidou sobre Michael Schumacher, segundo escreve o jornal francês 'Le Parisien'.Desde segunda-feira, que o antigo piloto de Fórmula 1 está internado no Hospital Georges-Pompidou, em Paris, para fazer um tratamento secreto.O estado clínico de Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de F1, esteve sempre rodeado de grande secretismo, por vontade da família.Recorde-se o antigo piloto sofreu um acidente em dezembro de 2013, quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, tendo batido com a cabeça numa pedra.Ainda segundo o 'Le Parisien', o presidente da FIA, Jean Todt, antigo CEO da Ferrari, terá visitado Schumacher na terça-feira, uma visita que durou 45 minutos.