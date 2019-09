Messi respondeu ao convite de Cristiano Ronaldo para jantar

No final de agosto, durante a gala de entrega de prémios da UEFA, Cristiano Ronaldo desafiou Messi, com quem divide os holofotes há 15 anos, para um jantar. O convite ficou feito e agora, em entrevista ao jornal espanhol 'Sport', o craque argentino do Barcelona respondeu."Não tenho problema. Sempre disse que não tenho problema com ele [Cristiano Ronaldo], que não éramos amigos porque nunca partilhámos um balneário. Sempre que nos vimos foi em galas ou em prémios. Aliás, na última gala [nos prémios da UEFA] até foi quando falámos mais e estivemos mais próximos. Não sei se haverá mesmo jantar, porque não sei se nos cruzaremos, vivemos em sítios diferentes e cada um tem os seus compromissos. Mas se [o jantar] tiver de acontecer, não há problema", assumiu Messi.