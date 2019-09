Andriuskevicius empatou aos 28 minutos - resultado que permaneceria até ao intervalo.



Na segunda metade, o capitão português voltou a estar em destaque. Aos 62 minutos, um remate de Ronaldo atraiçou o guarda redes da Lituânia, Setkus, e devolveu a vantagem à seleção portuguesa.



Sem confirmação se o golo lhe seria atribuído, Ronaldo antecipou-se e, três minutos depois, voltou a marcar após assistência de Bernardo Silva. Aos 76 minutos, houve ainda tempo para um quarto golo de Ronaldo, o seu 93.º da carreira por Portugal.



Antes do final e num lance confuso na área da Lituânia, William Carvalho fechou as contas portuguesas.



Com duas vitórias em jornada dupla, Portugal conta agora com 8 pontos em 4 jogos e permanece em segundo lugar no grupo, atrás da Ucrânia. O próximo compromisso da seleção portuguesa surge a 11 de outubro, quando receber Luxemburgo.

