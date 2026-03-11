Adepto intercetado no clássico por desobedecer à interdição a recintos desportivos

Ao desrespeitar a medida de interdição aplicada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Braga, o adepto incorreu no crime de desobediência, punível com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.

Um adepto foi intercetado por desobediência à interdição de acesso a recintos desportivos no domingo, no clássico entre Benfica e FC Porto (2-2), da I Liga de futebol, anunciou esta quarta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP).



Futebolistas do Benfica e Porto disputam a bola em jogo da Liga Portugal EPA/RODRIGO ANTUNES

"O adepto encontra-se proibido de frequentar recintos desportivos, na sequência da condenação pelo crime de ofensas à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo durante o jogo entre Moreirense e FC Porto, na primeira jornada da I Liga da época 2023/24", detalhou a PSP.

"Com esta ocorrência, sobe para 14 o número de adeptos intercetados desde o início da época por violação de medidas de interdição de acesso a recintos desportivos, reforçando o compromisso das autoridades na garantia do cumprimento das normas estabelecidas e na promoção de um ambiente seguro e protegido nos eventos desportivos", observou a PSP.

FC Porto e Benfica empataram 2-2 no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a 25.ª jornada do campeonato, sendo que os 'dragões' desperdiçaram dois golos de vantagem, mas mantiveram-se na liderança isolada, com 66 pontos, contra 62 do bicampeão Sporting, segundo classificado, e 59 das 'águias', terceiras.