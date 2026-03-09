Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Desporto

Cinco jogadoras da seleção iraniana abandonam equipa e estão "em segurança", sob custódia policial

Renata Lima Lobo 14:56
As mais lidas

Não cantaram o hino e foram consideradas "traidoras" pela imprensa iraniana. Agora, há jogadoras da seleção feminina de futebol sem planos para regressar.

A seleção iraniana feminina de futebol tem estado debaixo de fogo, após as jogadores se terem recusado a cantar o hino do Irão antes de um jogo a contar para a Taça da Ásia, a decorrer na Austrália. Cinco das atletas, acabaram por sair do hotel onde está instalada a equipa e estão, neste momento, "em segurança com a polícia", diz uma fonte à .

Seleção feminina de futebol do Irão
Seleção feminina de futebol do Irão LUSA_EPA

Reza Pahlavi, filho do último xá do Irão e príncipe herdeiro que tem tentado um regresso ao poder, já se manifestou na rede social X, através de uma página de comunicação oficial: "O gabinete do Príncipe Reza Pahlavi foi informado que cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoudi, abandonaram o centro de treinos da equipa e conseguiram refugiar-se na Austrália. Estas cinco atletas corajosas, que se encontram em segurança, anunciaram que se juntaram à Revolução do Leão e do Sol do Irão".

Na semana passada, antes de se dar o pontapé de saída para o jogo com a Coreia do Sul, na Taça da Ásia, a seleção feminina de futebol iraniana recusou-se a cantar o hino do Irão, um gesto que foi interpretado como um desafio ao regime do país. Segundo a agência Lusa, a imprensa estatal iraniana classificou a conduta como traição em tempo de guerra, exigindo punições severas.

FIFPro exige garantias de segurança para futebolistas iranianas que não cantaram hino
Leia Também

FIFPro exige garantias de segurança para futebolistas iranianas que não cantaram hino

Depressa se fizeram ouvir vozes de apoio à seleção feminina, pressionando as autoridades da Austrália a garantir a segurança das atletas, entretanto eliminadas da taça. Perderam o jogo com a Coreia do Sul e também dos dois seguintes, contra a Austrália e as Filipinas. Nestes dois últimos jogos, avança a CNN Sports, "foram obrigadas a cantar o hino nacional".

Este domingo, à saída do mais recente duelo, centenas de adeptos cercaram o autocarro das iranianas, entoando cânticos de "salvem as nossas meninas", descreve a .

Artigos Relacionados
Tópicos taças Irão Jogo Traição Austrália Reza Pahlavi Coreia do Sul Ásia BBC Zahra Sarbali Mona Hamoudi Zahra Ghanbari
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Cinco jogadoras da seleção iraniana abandonam equipa e estão "em segurança", sob custódia policial