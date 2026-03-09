Cinco jogadoras da seleção iraniana abandonam equipa e estão "em segurança", sob custódia policial

Não cantaram o hino e foram consideradas "traidoras" pela imprensa iraniana. Agora, há jogadoras da seleção feminina de futebol sem planos para regressar.
A seleção iraniana feminina de futebol tem estado debaixo de fogo, após as jogadores se terem recusado a cantar o hino do Irão antes de um jogo a contar para a Taça da Ásia, a decorrer na Austrália. Cinco das atletas, acabaram por sair do hotel onde está instalada a equipa e estão, neste momento, "em segurança com a polícia", diz uma fonte à CNN Sports.
Seleção feminina de futebol do IrãoLUSA_EPA
Reza Pahlavi, filho do último xá do Irão e príncipe herdeiro que tem tentado um regresso ao poder, já se manifestou na rede social X, através de uma página de comunicação oficial: "O gabinete do Príncipe Reza Pahlavi foi informado que cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh e Mona Hamoudi, abandonaram o centro de treinos da equipa e conseguiram refugiar-se na Austrália. Estas cinco atletas corajosas, que se encontram em segurança, anunciaram que se juntaram à Revolução do Leão e do Sol do Irão".
Announcement: Prince Reza Pahlavi’s office has been informed that five players from the Iranian women's national football team: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh, and Mona Hamoudi, have left the team’s training camp and successfully sought… https://t.co/PdBPRlJxjU
Na semana passada, antes de se dar o pontapé de saída para o jogo com a Coreia do Sul, na Taça da Ásia, a seleção feminina de futebol iraniana recusou-se a cantar o hino do Irão, um gesto que foi interpretado como um desafio ao regime do país. Segundo a agência Lusa, a imprensa estatal iraniana classificou a conduta como traição em tempo de guerra, exigindo punições severas.
Depressa se fizeram ouvir vozes de apoio à seleção feminina, pressionando as autoridades da Austrália a garantir a segurança das atletas, entretanto eliminadas da taça. Perderam o jogo com a Coreia do Sul e também dos dois seguintes, contra a Austrália e as Filipinas. Nestes dois últimos jogos, avança a CNN Sports, "foram obrigadas a cantar o hino nacional".
Este domingo, à saída do mais recente duelo, centenas de adeptos cercaram o autocarro das iranianas, entoando cânticos de "salvem as nossas meninas", descreve a BBC.