Benfica e FC Porto empatam e fica tudo igual no topo da I Liga

O líder FC Porto empatou hoje 2-2 na visita ao Benfica, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo em que esteve a vencer por dois golos de diferença, mas permitiu a recuperação dos ‘encarnados’.



No Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘dragões’ inauguraram o marcador com um golo do dinamarquês Froholdt, aos 10 minutos, e ampliaram a vantagem com um tento do polaco Pietuszewski, aos 40, mas os ‘encarnados’ responderam na segunda parte, com golos do norueguês Schjelderup, aos 69, e do luxemburguês Leandro Barreiro, aos 88.

Com este resultado, aliado ao empate do Sporting na visita a Braga (2-2), o FC Porto lidera o campeonato com 66 pontos, mantendo quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo, e sete em relação ao Benfica, terceiro e que continua invicto na I Liga.