Adepto do Manchester City banido dos estádios por insultos racistas a Sterling

Um adepto do Manchester City foi hoje banido dos estádios de futebol por cinco anos, por insultos racistas ao jogador Raheem Sterling , no decorrer de um jogo dos 'citizens', em 2018.

Em dezembro de 2018, no encontro entre o City e o Bournemouth, Ian Baldry, de 58 anos, insultou Sterling no momento em que o avançado foi festejar, junto às bancadas, o golo que tinha acabado de marcar.

Na altura, o adepto foi detido e acusado de racismo, depois de outros adeptos presentes no estádio do Manchester City terem relatado a ocorrência às autoridades policiais, sendo que o próprio Ian Baldry confessou, em setembro do ano passado, as ofensas de que foi acusado.

Além da sanção por cinco anos, o adepto do conjunto em que alinham os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo foi condenado a realizar 200 horas de serviço comunitário e a pagar 170 libras (cerca de 200 euros) pelas custas judiciais do processo.