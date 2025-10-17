Ações da SAD do FC Porto em máximos de quase 18 anos

As ações atingiram os dois euros, o que confere um valor em bolsa de 45 milhões de euros à SAD dos "dragões".

As ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Futebol Clube do Porto fecharam esta sexta-feira a subir 3,09% para os 2 euros, o valor mais elevado desde 3 de janeiro de 2008, há quase 18 anos. Num dia em que trocaram de mãos 3.366 ações, a SAD dos "dragões" atinge um valor em bolsa de 45 milhões de euros.



Sem que haja um catalisador em particular, os títulos da SAD portista saltaram quase 17% nos últimos três dias, o que corresponde a um aumento de 6,53 milhões de euros na capitalização bolsista do atual líder da Liga portuguesa.

A SAD liderada por André Villas-Boas indicou no início do mês que obteve 39 milhões de euros de lucro na época 2024/25, um valor que contrasta com os prejuízos de 21 milhões registado na época anterior.

Por comparação, as ações da SAD do Sporting subiram esta sexta-feira 4,17%, para 1 euro, o que coloca o valor em bolsa dos "leões" nos 202 milhões de euros. Já a SAD do Benfica viu as suas ações recuarem 0,33%, para 5,98 euros, avaliando a SAD das "águias" em 137,5 milhões.

No desempenho desde o início do ano, a SAD do Sporting ganha 9,89%, enquanto a do Benfica valoriza 84% e a dos "dragões" sobe 81,82%.