Futebol Clube do Porto com lucro de €39 milhões na época 2024/2025

Jornal de Negócios 11:49
A SAD portista inverteu as perdas registadas no ano anterior, que tinham sido na ordem dos 21 milhões de euros. Contenção nos custos permitiu equilibrar as contas apesar de a equipa principal ter ficado de fora da Liga dos Campeões.

A Futebol Clube do Porto SAD anunciou um resultado líquido consolidado de 39,24 milhões de euros para a época de 2024/2025, segundo a informação enviada nesta quarta-feira de manhã à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

FC Porto anuncia lucro de 39 milhões, após contenção de custos

Este é, segundo o clube nortenho, o melhor resultado de sempre da SAD "sendo de notar que este resultado é alcançado numa época em que o clube participou na Liga Europa e não na Liga dos Campeões da UEFA, com uma diferença de receita e resultados de 47,85 milhões de euros", lê-se no relatório. Na época anterior, o .

Excluindo as transferências de jogadores, o resultado operacional da FC Porto SAD foi de 2,44 milhões de euros, uma evolução positiva face aos 1,96 milhões de euros de prejuízo de resultado operacional na época anterior. O clube informa que os proveitos operacionais foram de 149,54 milhões de euros, o que representa uma quebra de 14% face à época de 2023/2024, um recuo que se justifica acima de tudo pela não participação na Liga dos Campeões. Ainda assim, os "azuis e brancos" fizeram um encaixe de 17 milhões de euros com a participação no Campeonato do Mundo de Clubes. 

Já as receitas com a cedência de passes de jogadores foi de 171,50 milhões de euros, sendo o balanço positivo em 100,43 milhões de euros. O clube destaca as vendas dos jogadores Evanilson, Galeno e Nico González "por valores muito significativos"

O clube conseguiu operar uma redução nos custos operacionais na ordem dos 29,36 milhões de euros, o que representa uma redução de 17% face à época anterior.

A SAD do Porto destaca ainda no relatório a parceria com a Ithaka "que resultou na venda de 30% dos direitos económicos da Porto StadCo, por 65 milhões de euros (com potencial de atingir um valor total de 100 milhões de euros)".

No comunicado enviado à CMVM, o presidente dos "dragões", André Villas Boas, admite que a época desportiva ficou "aquém das expectativas e dos pergaminhos do FC Porto". Já sobre o desempenho financeiro, o líder portista destaca que "definimos e cumprimos objetivos de redução significativa de custos: em recursos humanos, incluindo os custos com o Conselho de Administração; em fornecimentos e serviços externos, incluindo despesas de representação; e em custos financeiros, na sequência do refinanciamento da dívida em condições mais favoráveis".

Entre os chamados "três grandes" do futebol português, o para a época de 2024/2025 e o .

