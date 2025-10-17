Sábado – Pense por si

Jorge Brandão morre em acidente na última etapa do Rali de Marrocos

Record
Piloto português tinha 46 anos.

O mundo dos desportos motorizados está de luto. Jorge Brandão, piloto português de 46 anos, morreu esta sexta-feira durante a última etapa do rali de Marrocos. A notícia foi avançada pela própria organização, que deu conta que o motociclista luso caiu nas dunas ao quilómetro 214.

Jorge Brandão, que competia na classe Rally2, ainda foi transportado de helicópetro para o hospital de Erfoud, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

À família enlutada, Record apresenta sentidas condolências.

Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

O paradoxo FET

Importa recordar que os impostos são essenciais ao funcionamento do Estado e à prossecução do interesse público, constituindo o pilar do financiamento dos serviços públicos, da justiça social e da coesão nacional.

Germano Almeida
Germano Almeida

Encostar Israel pressionar o Hamas

Falar de "Paz no Médio Oriente" é arriscado. Mas o acordo de cessar-fogo celebrado no Egito foi a melhor notícia desde 7 de outubro de 2023. Desarmar o Hamas e concretizar a saída das IDF de Gaza serão os maiores desafios. Da Ucrânia vêm exemplos de heroísmo e resistência. Em França cresce o fantasma da ingovernabilidade.

