Quando Cristiano Ronaldo 'bebia' Coca-Cola

O jogador protagonizou um momento insólito ao afastar duas garrafas de refrigerante antes da conferência de imprensa. Mas quando estava no Manchester United, fez um anúncio à Coca-Cola.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Cristiano Ronaldo protagonizou um momento insólito durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo entre Portugal e a Hungria, o primeiro da Seleção Nacional no Euro2020. Depois de se sentar na mesa ao lado do selecionador Fernando Santos, o jogador afastou duas garrafas de Coca-Cola e puxou uma de água, em vez disso. "Água", disse aos jornalistas presentes.







UEFA

A carregar o vídeo ... Cristiano Ronaldo retira garrafas de coca-cola da mesa antes de conferência de imprensa

A carregar o vídeo ... O anúncio à Coca-Cola de Ronaldo

O momento foi partilhado nas redes sociais. Porém, nem sempre Cristiano Ronaldo foi avesso à Coca-Cola. Quando ainda estava no Manchester United, foi o protagonista de um anúncio ao refrigerante transmitido na China.

Esta terça-feira, Cristiano Ronaldo estreia-se na fase de grupos do Euro2020 contra a Hungria, às 17 horas. Portugal integra o grupo F, juntamente com Hungria, Alemanha e França.

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.