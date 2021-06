Em 13 jogos, Portugal nunca perdeu com a Hungria. E também não vai ser agora, certo? Uma vitória no jogo de abertura da seleção neste "grupo da morte", onde estão Alemanha e França, os dois últimos campeões do mundo, poderá ser essencial para seguir em frente. Nem que seja como um dos melhores terceiros, como aconteceu em 2016. Aliás, quem não se importaria de repetir o Europeu de França?

Portugal-Hungria: à espera do novo momento-bola no poste

Portugal foi campeão em 2016, logo na primeira vez que fui enviado para fazer a reportagem de um Europeu de futebol. Tive essa sorte e até há amigos meus que costumam brincar, dizendo que eu fui o talismã da seleção. E também tive a felicidade de ter visto (ao vivo e a cores), cinco dos sete jogos da equipa da Quinas nos estádios franceses.

Falhei as partidas de Portugal contra a Hungria e contra a Polónia por uma questão de logística. Foram ambas em Marselha, a 900 km de Paris, onde eu estava sediado para acompanhar o dia a dia da selecção portuguesa (que tinha o seu quartel-general em Marcoussis, a 30 km de Paris). Por isso, quem foi a Marselha fazer reportagem foi o meu colega Rui Miguel Tovar, que não estava concentrado com Portugal e tinha outra mobilidade.

Quanto a mim, fui ver esses dois jogos, ambos bem emocionantes, por sinal, para a Fan Zone de Paris, instalada junto à Torre Eiffel. E nem sei se não terá sido mais entusiasmante do que se tivesse ido ao estádio, sentado na bancada de imprensa, às vezes com vizinhos estranhos (como um galês que me calhou na partida frente a País de Gales, em Lyon, que tinha um sotaque tão cerrado que não percebia nada do que ele dizia).