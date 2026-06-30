Quartos privados por 200 euros e 75 para acompanhantes. Os novos preços do SNS

Utentes podem optar por um quarto privado ou semi-privado, desde que hospitais tenham essa disponibilidade. Novas tabelas definem preços para SNS.

Foram publicadas as novas tabelas de preços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo os valores por quartos particulares, semiparticulares ou até para acompanhantes.



Doente em cadeira de rodas num quarto de hospital do SNS, aguardando reabilitação Ricardo Castelo/Jornal de Negócios

Escolha de quartos

A nova portaria define que os utentes do SNS podem optar pelo internamento em quarto particular, individual ou semiprivado, desde que a instituição ou serviço prestador disponha desse tipo de serviço adicional.

A opção pelo quarto particular tem um custo diário de 200 euros por dia, enquanto o quarto semiprivado tem o custo de 100 euros. Estes valores representam um acréscimo de 50 euros face ao valor que é praticado atualmente.

Já o preço para uma pernoita de um acompanhamento num quarto particular, incluindo alojamento e pequeno-almoço, é de €75.

Internamento após alta

O número de pessoas que continuam internadas nos hospitais após terem alta clínica ultrapassou as 3.500 no final do maio, anunciou o diretor executivo do SNS, reconhecendo a impossibilidade de resolver o problema a curto prazo. Álvaro Almeida adiantou que, no final do último mês, as unidades locais de saúde (ULS) registavam 3.536 situações de altas proteladas, dos quais 1.339 por falta de resposta social ou familiar.

Já Ana Paula Martins, ministra da Saúde, afirmou que no final de abril, 3.493 utentes com alta clínica permaneciam internados nos hospitais, ou seja, este número continua a crescer. Segundo o diretor do SNS, incluem-se todos os casos que, do ponto de vista clínico, já podiam ter saído do hospital, mas que, por vários motivos, continuam internados.

Nesse levantamento estão ainda 1.358 pessoas à espera de serem admitidas na rede nacional de cuidados continuados integrados, mas também 513 utentes que aguardam uma resolução ao abrigo do regime jurídico de maior acompanhado, entre outras situações.

Soluções para internamentos "inadequados"

"Os internamentos sociais, de certeza, que não os vamos resolver este ano, mas estamos a resolvê-los gradualmente", assegurou Álvaro Almeida aos deputados, adiantando que, desde o início desde ano, já foram colocas 422 pessoas, ao abrigo de uma portaria de 2023 que prevê respostas sociais para estes casos, o que representa um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2025.

"Há um aumento da capacidade de resposta que se tem observado desde a publicação da portaria que vai ajudar a minimizar o problema", referiu o responsável da Direção Executiva do SNS.

Quando entra em vigor a nova portaria

Os novos preços entram em vigor no "primeiro dia do mês seguinte à sua publicação", ou seja, a partir desta quarta-feira, dia 1 de julho.