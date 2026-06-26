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Tudo sobre os casos que cercam Pedro Sánchez mas que ainda não o fizeram cair

Diogo Barreto
Diogo Barreto 07:00
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O primeiro-ministro diz que a sua mulher e irmão estão a ser alvos de uma campanha de difamação promovida pela direita. Mas casos judiciais que envolvem o PSOE e as pessoas perto do seu líder.

Pedro Sánchez chegou ao poder na sequência de uma moção de censura contra o governo de Mariano Rajoy, após condenação judicial de altos dirigentes do Partido Popular (PP) por corrupção. Agora vê-se envolvido numa teia de esquemas que envolvem aliados e até a própria mulher, mas não arreda pé da liderança de Espanha. Mas como chegou a esta posição o homem que já foi considerado o futuro da esquerda europeia? 

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