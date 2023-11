Morte em concerto de Taylor Swift gera críticas e investigação

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A morte de uma jovem brasileira durante um concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro, quando a cidade enfrentava temperaturas elevadas, gerou polémica e críticas quer à organização do evento, quer à própria cantora.



O que aconteceu?

Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu na passada sexta-feira, dia 17, após se ter sentido mal devido ao calor durante o concerto de Taylor Swift.

A amiga que acompanhava a jovem durante o concerto contou à Globo que Ana se sentiu mal durante a segunda música, e que o primeiro atendimento ocorreu no estádio. Perdeu os sentidos e as reanimações iniciaram-se nesse local, tendo vindo a falecer uma hora mais tarde no hospital.

Esse dia também ficou marcado pela onda de calor que gerou uma temperatura era de 50ºC com uma sensação térmica de 60ºC.

Várias pessoas sentiram-se mal e desmaiaram devido ao calor intenso. Os fãs presentes no concerto reclamaram do calor excessivo dentro do estádio, que foi descrito nas redes sociais como uma sauna, e das limitações de acesso à água. Quem foi ao concerto mencionou que não estava autorizada a levar água para dentro do local e que os organizadores estariam a vender a água a um preço elevado. A pedido de Taylor Swift, a sua equipa começou a distribuir água pela plateia, mas ficou sem stock devido à elevada quantidade de pessoas.

O que está a ser investigado?

Após a morte de Ana, foi aberta uma investigação contra a empresa Time4Fun, empresa que organizou o concerto. O inquérito foi aberto pela Delegacia do Consumidor do Brasil para investigar a conduta da empresa, e será apurado o crime de perigo para a vida ou saúde, segundo o jornal Estadão.

No dia 19, a produtora divulgou que ia reforçar "o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior". O concerto de dia 18, sábado, passou para segunda-feira, dia 20. Seguem-se concertos em São Paulo entre 24 e 26 de novembro.

A empresa referiu que "a proibição de entrada de garrafas de água em estádios é uma exigência feita por órgãos públicos e não realizamos a comercialização de bebidas e alimentos, sendo essa uma atribuição da administração do estádio".

Por que razão está Taylor Swift a ser criticada?

A cantora tem vindo a ser criticada pelos fãs por não ter prestado apoio à família da jovem e por não ter feito nenhuma menção à morte da jovem durante o concerto de dia 20. Segundo o jornal brasileiro Folha de S. Paulo, jornais internacionais noticiaram que a cantora contactou os familiares através da sua equipa, mas a família confirmou que não era verdade.

A prima da jovem, Ana Clara, referiu ao jornal que "até onde eu sei, é fake isso". Já um amigo da jovem, Thiago Fernandes, escreveu na rede social X (antigo Twitter) que "até o atual momento isso não aconteceu".

Após a morte de Ana, Taylor Swift escreveu no seu Instagram: "Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas, de coração partido, tenho de dizer que perdemos um fã esta noite, antes do meu concerto. Não consigo expressar o quão devastada estou com isto. Tenho muito pouca informação, para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem".



Quem era a jovem?

Ana Clara Benevides Machado era uma jovem de 23 anos que estudava psicologia em Rondonópolis, em Mato Grosso. Segundo o pai, Ana tinha o sonho de ver Taylor Swift ao vivo.

"Perdi minha única filha, menina feliz, inteligente, não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta", lamentou em entrevista ao Folha de S. Paulo.



A causa da morte ainda está a ser apurada pelo Instituto de Medicina Legal, mas as primeiras análises realizadas ao corpo revelaram algumas hemorragias pulmonares.

O enterro de Ana ocorreu na passada terça-feira, dia 21, no estado de Mato Grosso do Sul. Como a família tinha referido que tinham dificuldades financeiras, alguns fãs de Taylor Swift arrecadaram dinheiro para a cerimónia.