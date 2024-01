Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Uma criança de 20 meses que chegou a Portugal com a sua família está infetada com sarampo. Nos últimos anos, os casos de sarampo têm aumentado por todo o mundo, especialmente na Europa, o que já levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a emitir uma notificação no mês passado.