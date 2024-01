Cessar-fogo pela via judicial: África do Sul v. Israel

NO ÚLTIMO DIA útil de 2023, a República da África do Sul deu entrada de uma petição junto do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) contra o Estado de Israel, por violação da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 1948 (a "Convenção sobre Genocídio"), pelas suas ações e omissões contra o povo palestiniano na Faixa de Gaza.