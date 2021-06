Excesso de confiança nas vacinas entre as razões para o aumento de casos nos países mais vacinados

Dos 10 países com a vacinação mais avançada, mais de metade regista incidência acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes. Alguns relaxaram demasiado cedo, outros escolheram mal os grupos prioritários, há quem tenha sido traído por vacinas menos eficazes e até quem tenha sido (mais) afetado por novas variantes.

Numa altura em que já foram administradas mais de 2,5 mil milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em todo o mundo, a pandemia volta a ressurgir numa quarta vaga que está a afetar principalmente os países onde a vacinação está mais avançada. Dos 10 países mais vacinados do mundo, mais de metade (6) apresentam uma incidência acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes, cinco deles acima do limite acima de 240 e dois deles - a Mongólia e o Uruguai - foram os líderes mundiais de novos infetados por população na última semana, entre países com mais de um milhão de habitantes.

Por detrás do aumento de casos nestes países estão diferentes explicações e que têm a ver também com os cenários que cada uma destas nações vive.