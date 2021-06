Mais de dois mil casos por dia e 600 internados com Covid-19 em Portugal daqui a um mês com pico da 4.ª vaga

O número de novos casos de Covid-19 tem crescido diariamente em Portugal, em particular em Lisboa e Vale do Tejo, e parece indicar que o País está perante a iminência de uma quarta vaga da pandemia. Segundo os cálculos da plataforma Covid-19 Insights, da Universidade Nova de Lisboa, esta nova vaga poderá ter já o seu pico daqui a um mês (na segunda quinzena de julho).



REUTERS/Pedro Nunes

Segundo mostra o modelo epidemiológico da Nova, já a partir do dia 5 de julho o País registará mais de 1500 novos casos diários de infeção pelo coronavírus e, entre os dias 12 a 17 de julho, registar-se-ão sempre mais de 2000 novos casos de doentes com Covid-19, com dia 17 a registar quase 2500 novos casos (2443).

De acordo com os cálculos da Nova, também a pressão sobre os hospitais começará a aumentar, mas em menor escala do que o que aconteceu nas outras vagas da pandemia. Estima a plataforma que, no previsto pico da quarta vaga, estejam internados em enfermarias mais de 600 doentes com Covid-19, e 134 pessoas em unidades de cuidados intensivos devido ao coronavírus. Isto significa que, em meados de julho, a pressão sobre os hospitais voltará a valores de meados de março/abril deste ano.

Ainda, segundo o modelo calculado pela Nova, até 17 de julho haverá pelo menos 3 716 100 portugueses com a vacinação Covid-19 completa e, no mínimo mais de metade da população com uma dose da vacina contra a Covid-19, num total de 5 901 910 pessoas.