Região subiu a incidência em mais de 50 casos por 100 mil habitantes no espaço de uma semana e apresenta o valor mais alto desde o início do desconfinamento. Índice de transmissibilidade com o valor mais alto desde 20 de janeiro.

Lisboa e Vale do Tejo já está na zona vermelha do gráfico do desconfinamento

Lisboa e Vale do Tejo tem vindo a subir o número de novos casos de covid-19 e já é a região com maior incidência em todo o país, ultrapassando o limite de 120 casos por 100 mil habitantes pela primeira vez desde o início do plano de desconfinamento, que aconteceu a 11 de março.



Segundo o relatório do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado esta sexta-feira, a região de Lisboa regista uma incidência de 167,8 casos por 100 mil habitantes entre o final de maio de 13 de junho, registando uma subida de 50 casos por 100 mil habitantes no espaço de uma semana, de longe o maior crescimento desde que foi criada a matriz de risco.







Os Açores também apresentam uma incidência acima do limite de 120 casos por 100 mil habitantes, com 156,9, mas têm autonomia para definir as próprias regras, tal como a Madeira, que regista uma incidência de 36,2, a mais baixa do país.