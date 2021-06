O que é e como vai funcionar o certificado digital?

O regulamento do certificado digital foi assinado na segunda-feira, em Bruxelas, e o objetivo é viajar pela União Europeia sem barreiras. O documento diz se o titular já foi vacinado, se recuperou de uma infeção por covid-19 ou se testou negativo a um teste rápido ou PCR. E não tem custos.



Quando entra em vigor?

Quem pode pedir?

Qual a informação que vai ter?

O certificado diz qual a vacina administrada?

O certificado é válido se for administrada apenas uma dose?

Quem pode emitir os certificados?

O certificado só funciona em plataformas digitais?

É possível garantir que não existe falsificação?

É obrigatório para viajar?

Qual é a vantagem?

Tem custos?

A entrada em vigor do Certificado Digital está prevista para o primeiro dia de julho. Portugal já entrou em fase de testes e os certificados podem ser pedidos a partir de quinta-feira no portal do SNS24.O certificado digital pode ser solicitado por todos os cidadãos da União Europeia e respetivos familiares, e também por todas as pessoas de países terceiros que residam num Estado-Membro e possam viajar livremente para outros países da União Europeia. O documento será válido em todos os países da União Europeia e do espaço Schengen e será emitido na língua nacional e em inglês. Neste caso, apenas é necessário ter o número de utente do Serviço Nacional de Saúde, adianta a Direção-Geral de Saúde (DGS) na orientação publicada esta quarta-feira. O certificado digital será um documento que reúne informações do titular relativas ao seu historial de infeção ou vacinação. O documento vai então indicar se o titular foi vacinado, se já esteve ou não infetado e se realizou um teste PCR nas 72 horas anteriores à deslocação ou se realizou um teste rápido 48 horas antes da viagem. O certificado digital terá um código QR, que será lido na altura da viagem.Sim. E o certificado digital é emitido independentemente da vacina tomada. Os Estados-Membros são obrigados a aceitar certificados que provem a toma de qualquer uma das vacinas aprovadas no mercado da União Europeia, mas cabe a cada país decidir se isenta de restrições (como quarentena obrigatória) pessoas que tenham recebido outra vacina.Depende de cada país. Neste caso, refere a Comissão Europeia, "cabe igualmente aos Estados-Membros decidir se aceitam um certificado de vacinação após uma dose ou após a conclusão do ciclo de vacinação". Portugal decidiu que o certificado pode ser pedido após a toma de uma dose, indicando se a vacinação está ou não completa.De acordo com a informação disponibilizada pela Comissão Europeia, o certificado digital poderá ser emitido pelas autoridades de saúde, pelos centros de testagem "ou, diretamente, através de um portal de saúde em linha".Não, também poderá ser pedida a versão em papel deste documento. Em qualquer um dos casos, em papel ou através do telemóvel, será sempre emitido um código QR, à semelhança daquilo que acontece com bilhetes para espetáculos, por exemplo. "Os Estados-Membros chegaram a acordo sobre um modelo comum, que pode ser utilizado nas versões eletrónica e em papel, para facilitar o reconhecimento", refere a Comissão Europeia. E a DGS acrescenta que o certificado pode ser consultado no portal do SNS24 ou pode ser enviado por e-mail.Tendo em conta que a informação é lida através do código QR, poderá existir a dúvida de transmissão de certificados a pessoas que não os titulares. No entanto, além das informações sobre vacinas, infeções ou testes, o certificado terá uma assinatura digital para garantir a sua autenticidade. "A Comissão Europeia criou um portal que permite verificar todas as assinaturas dos certificados em toda a UE. Os dados pessoais dos titulares do certificado não são transmitidos ao portal, uma vez que tal não é necessário para verificar a assinatura digital", garante a Comissão Europeia.Não, é possível viajar sem pedir o certificado digital. O objetivo deste documento é juntar informação e facilitar as deslocações dos europeus. Aliás, o regulamento da Comissão Europeia indica que o certificado digital "não será uma condição prévia para essa circulação, que constitui um direito fundamental na UE".Além de facilitar a organização da documentação na hora da viagem, este certificado pretende também evitar eventuais quarentenas no país de destino. De acordo com a Comissão Europeia, os titulares deste documento devem estar isentos das restrições à livre circulação: "Os Estados-Membros não devem impor restrições de viagem adicionais aos titulares do Certificado Digital COVID da UE, a menos que sejam proporcionadas e necessárias para proteger a saúde pública".Não, o certificado poderá ser pedido em qualquer altura e será gratuito.