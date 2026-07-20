Dos pedidos de revisão à 3.ª fase: todos os prazos para as próximas etapas de acesso ao ensino superior

O calendário dos próximos meses está cheio, com prazos apertados para os alunos do 12.º ano.

Edição de 14 a 20 de julho

A fase de exames deste ano causou uma grande confusão entre alunos, pais e professores, sobretudo do ensino secundário. Depois de atrasos na fase de correção e divulgação de resultados, há quem peça que o restante calendário seja ajustado. O Ministério da Educação está a evitar, porém, o adiamento das próximas etapas. Conheça aqui os prazos conhecidos, a 20 de julho, para os meses que se avizinham.



Notas dos exames nacionais ainda estão a ser conhecidas ANTÓNIO COTRIM/LUSA

20 de julho

Início das candidaturas ao ensino superior;

Data limite de inscrição na 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9.º ano.

20 a 22 de julho

Pedidos de reapreciação das provas (dois dias úteis desde o dia em que os resultados foram afixados. Este ano, o prazo não será igual para todos os alunos porque as classificações não foram todas divulgadas ao mesmo tempo).

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21 de julho

Realização da 2.ª fase dos exames das disciplinas do 12.º ano Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna; e de 11.º ano Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim A.

Realização da 2.ª fase dos exames do 9.º ano das disciplinas de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna.

22 de julho

Realização da 2.ª fase dos exames da disciplina do 12.º ano Matemática A; e de 11.º ano Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

23 de julho

Realização da 2.ª fase dos exames da disciplina do 12.º ano História A; e de 11.º ano Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.

Realização da 2.ª fase do exame do 9.º ano da disciplina de Matemática.

24 de julho

Realização da 2.ª fase dos exames do ensino secundário da disciplina do 12.º ano Desenho A; e de 11.º ano Física e Química A, Geografia e Inglês.

27 de julho

Data limite das candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para candidatos em contingente prioritário para emigrantes, lusodescendentes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros.

6 de agosto

Data limite das candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para os restantes candidatos.

7 de agosto

Afixação das pautas da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9.º ano;

Afixação dos resultados dos pedidos de reapreciação das provas.

23 de agosto

Divulgação dos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

24 de agosto

Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 1.ª fase do concurso (até 27 de agosto).

Apresentação das reclamações aos resultados da 1.ª fase do concurso (até 28 de agosto).

Início das candidaturas à 2.ª fase do concurso (até 2 de setembro).

28 de setembro

Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 1.ª fase do concurso.

13 de setembro

Divulgação dos resultados da 2.ª fase do concurso.

14 de setembro

Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos colocados na 2.ª fase do concurso (até 16 de setembro).

Apresentação das reclamações aos resultados da 2.ª fase do concurso (até 18 de setembro).

22 de setembro

Início das candidaturas à 3.ª fase do concurso (até 24 de setembro).

30 de setembro

Divulgação dos resultados da 3.ª fase do concurso.

Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos colocados na 3.ª fase do concurso (até 2 de outubro).

Apresentação das reclamações aos resultados da 3.ª fase do concurso (até 2 de outubro).

16 de outubro

Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 2.ª fase do concurso.

30 de outubro

Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 3.ª fase do concurso.

Com Isabel Dantas