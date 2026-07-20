Dos pedidos de revisão à 3.ª fase: todos os prazos para as próximas etapas de acesso ao ensino superior

O calendário dos próximos meses está cheio, com prazos apertados para os alunos do 12.º ano.
A fase de exames deste ano causou uma grande confusão entre alunos, pais e professores, sobretudo do ensino secundário. Depois de atrasos na fase de correção e divulgação de resultados, há quem peça que o restante calendário seja ajustado. O Ministério da Educação está a evitar, porém, o adiamento das próximas etapas. Conheça aqui os prazos conhecidos, a 20 de julho, para os meses que se avizinham.
Notas dos exames nacionais ainda estão a ser conhecidasANTÓNIO COTRIM/LUSA
20 de julho
Início das candidaturas ao ensino superior;
Data limite de inscrição na 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9.º ano.
20 a 22 de julho
Pedidos de reapreciação das provas (dois dias úteis desde o dia em que os resultados foram afixados. Este ano, o prazo não será igual para todos os alunos porque as classificações não foram todas divulgadas ao mesmo tempo).
Realização da 2.ª fase dos exames das disciplinas do 12.º ano Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna; e de 11.º ano Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim A.
Realização da 2.ª fase dos exames do 9.º ano das disciplinas de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna.
22 de julho
Realização da 2.ª fase dos exames da disciplina do 12.º ano Matemática A; e de 11.º ano Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.
23 de julho
Realização da 2.ª fase dos exames da disciplina do 12.º ano História A; e de 11.º ano Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim.
Realização da 2.ª fase do exame do 9.º ano da disciplina de Matemática.
24 de julho
Realização da 2.ª fase dos exames do ensino secundário da disciplina do 12.º ano Desenho A; e de 11.º ano Física e Química A, Geografia e Inglês.
27 de julho
Data limite das candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para candidatos em contingente prioritário para emigrantes, lusodescendentes e candidatos com pedido de substituição de provas de ingresso por exames estrangeiros.
6 de agosto
Data limite das candidaturas à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para os restantes candidatos.
7 de agosto
Afixação das pautas da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9.º ano;
Afixação dos resultados dos pedidos de reapreciação das provas.
23 de agosto
Divulgação dos resultados da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.
24 de agosto
Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos candidatos colocados na 1.ª fase do concurso (até 27 de agosto).
Apresentação das reclamações aos resultados da 1.ª fase do concurso (até 28 de agosto).
Início das candidaturas à 2.ª fase do concurso (até 2 de setembro).
28 de setembro
Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 1.ª fase do concurso.
13 de setembro
Divulgação dos resultados da 2.ª fase do concurso.
14 de setembro
Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos colocados na 2.ª fase do concurso (até 16 de setembro).
Apresentação das reclamações aos resultados da 2.ª fase do concurso (até 18 de setembro).
22 de setembro
Início das candidaturas à 3.ª fase do concurso (até 24 de setembro).
30 de setembro
Divulgação dos resultados da 3.ª fase do concurso.
Matrícula e inscrição nas instituições de ensino superior dos colocados na 3.ª fase do concurso (até 2 de outubro).
Apresentação das reclamações aos resultados da 3.ª fase do concurso (até 2 de outubro).
16 de outubro
Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 2.ª fase do concurso.
30 de outubro
Conhecimento da decisão sobre as reclamações referentes à 3.ª fase do concurso.