Havia 1400 exames com “resultados em falta”. Provas chegam "esta noite" às escolas

O EduQa explica que, após o termo de validação dos resultados das provas em falta "as pautas completas encontram-se prontas para envio às escolas".

As provas em falta dos exames nacionais (suspensas) vão ser enviadas ainda esta noite a todas as escolas, que a partir de domingo podem afixar as pautas completas, informou hoje o instituto EduQa.



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Num comunicado divulgado esta noite o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQa) explica que, após o termo de validação dos resultados das provas em falta, que aconteceu durante o dia de hoje, "as pautas completas encontram-se prontas para envio às escolas, o que deverá ocorrer nas próximas horas, pelo que as escolas poderão oportunamente proceder à sua afixação a partir de amanhã [domingo]".

Em causa estavam, esclarece, cerca de 1.400 provas a nível nacional de entre o total de 290.351 provas.

Com Lusa